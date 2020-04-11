Цена на автогаз тоже падает. В какой из стран Балтии он самый дешевый

Самый дорогой бензин и дизельное топливо были в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,7% до 1,044 евро за литр, дизельное горючее подешевело на 4% до 0,954 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки оставалась стабильной и составила 0,945 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 0,4% до 0,905 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 4% до 1,199 евро за литр, цена на дизельное топливо не изменилась и составляла в конце недели 1,239 евро за литр.

Цены на автогаз сильнее всего упали в Таллинне - на 14,4% до 0,599 евро за литр. В Риге автогаз подешевел на 3,7% до 0,525 евро за литр, в Вильнюсе на 3,6% до 0,423 евро за литр.

Как уже сообщал RUS.TVNET, когда цены на топливо опустили ниже евро за литр, на латвийских заправках начали образовываться очереди.