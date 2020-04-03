Цены на топливо опустились ниже евро за литр. На АЗС - очереди

В пятницу, 3 апреля, на автозаправочных станциях в Латвии упали цены на топливо - и на бензин, и на дизель. Стоимость литра на некоторых АЗС - меньше евро за литр.
Средние цены на топливо 3 апреля:
|бензин 95-й марки
|дизель
|Neste
|0,997
|0,897
|Virši
|0,997
|0,897
|Viada
|1,067
|0,947
|Cirkle K
|0,997
|0,897
Также снизились цены на бензин 98-й марки, дизельное топливо Pro diesel и др. Ранее латвийские эксперты отрасли отмечали, что влияние падения мировых цен на нефть на стоимости топлива будет отражаться постепенно.
Закупочная цена на нефть составляет лишь 35% от стоимости топлива. Большую часть цены создают различные налоги - акциз, НДС и пошлина на обязательное хранение государственных резервов. Примерно 10% - наценка розничного торговца.
В прошлом месяце Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти и начала "войну цен" с Россией, что привело к тому, что цены на нефть упали до минимума с 2002-2003 годов. Также на цены повлияло и уменьшение спроса из-за пандемии Covid-19.