Пт, 3.04.2020
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Цены на топливо опустились ниже евро за литр. На АЗС - очереди

Очередь на заправке

ФОТО: TVNET aculiecinieks

В пятницу, 3 апреля, на автозаправочных станциях в Латвии упали цены на топливо - и на бензин, и на дизель. Стоимость литра на некоторых АЗС - меньше евро за литр. 

Средние цены на топливо 3 апреля: 

 бензин 95-й маркидизель 
Neste0,997 0,897
Virši0,9970,897
Viada1,0670,947
Cirkle K0,9970,897 

Также снизились цены на бензин 98-й марки, дизельное топливо Pro diesel и др. Ранее латвийские эксперты отрасли отмечали, что влияние падения мировых цен на нефть на стоимости топлива будет отражаться постепенно.

Закупочная цена на нефть составляет лишь 35% от стоимости топлива. Большую часть цены создают различные налоги - акциз, НДС и пошлина на обязательное хранение государственных резервов. Примерно 10% - наценка розничного торговца.

В прошлом месяце Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти и начала "войну цен" с Россией, что привело к тому, что цены на нефть упали до минимума с 2002-2003 годов. Также на цены повлияло и уменьшение спроса из-за пандемии Covid-19. 

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