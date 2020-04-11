США обогнали Италию по числу жертв Covid-19

В США в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 18 860 человек. Такие данные приводит в субботу, 11 апреля, университет Джонса Хопкинса. Таким образом страна обогнала Италию по количеству умерших.
США стали первой в мире страной как по смертности от Covid-19, так и по числу инфицированных.
Согласно данным университета, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 503 594, вылечились ― 29 223.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США.
В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тысяч человек, что практически составляет половину всех смертей в результате эпидемии коронавируса в стране.
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