США обогнали Италию по числу жертв Covid-19

США стали первой в мире страной как по смертности от Covid-19, так и по числу инфицированных.

Согласно данным университета, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 503 594, вылечились ― 29 223.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США.

В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тысяч человек, что практически составляет половину всех смертей в результате эпидемии коронавируса в стране.