Вс, 12.04.2020
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Министерство проверит советские "панельки" 467-й серии

ФОТО: скриншот видео

Министерство экономики объявило конкурс на проверку стабильности советских многоэтажных панельных домов 467-й серии. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на домашней странице Бюро мониторинга закупок.

Прогнозируемая стоимость услуги - 80 000 евро.

Планируется, что победители конкурса оценят несущие конструкции и техническое состояние советских многоэтажных панельных домов 467-й серии, а также предложат эффективные решения для возобновления и поддержания стабильности конструкции здания. 

Исполнителю заказа необходимо будет проверить как минимум 10 зданий данной серии. 

Напомним, в 2019 году Министерство экономики проверяло несущие конструкции построенных в советское время домов 464-й серии. Специалисты пришли к выводу, что они находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

В первую очередь было решено обследовать дома именно этой серии, поскольку ранее эксперты указывали, что именно для нее существуют наиболее вероятные риски, учитывая особенности конструкции, возраст зданий и средний срок эксплуатации в 60 лет.

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