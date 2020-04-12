Министерство проверит советские "панельки" 467-й серии

Прогнозируемая стоимость услуги - 80 000 евро.

Планируется, что победители конкурса оценят несущие конструкции и техническое состояние советских многоэтажных панельных домов 467-й серии, а также предложат эффективные решения для возобновления и поддержания стабильности конструкции здания.

Исполнителю заказа необходимо будет проверить как минимум 10 зданий данной серии.

Напомним, в 2019 году Министерство экономики проверяло несущие конструкции построенных в советское время домов 464-й серии. Специалисты пришли к выводу, что они находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

В первую очередь было решено обследовать дома именно этой серии, поскольку ранее эксперты указывали, что именно для нее существуют наиболее вероятные риски, учитывая особенности конструкции, возраст зданий и средний срок эксплуатации в 60 лет.