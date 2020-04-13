Как коронакризис переживают литовцы

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Нам хлеба не надо, работу давай… Или как выжить на карантине, если работы нет совсем

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Главный вопрос, который сегодня задают себе жители стран Балтии, и Литвы в частности – как реально выжить без работы и денег. Внятных ответов политики пока не дают.

Уже сегодня в Литве уволены около девяти тысяч человек, и еще почти 80 тысяч – в неоплачиваемых отпусках. Для маленькой страны цифра огромная, и она растет с каждым днем.

Бизнес в Литве "заваливается" на бок, но государство обещает помочь. Литовская налоговая инспекция выложила на сайте список: профессии, представителям которых за каждый месяц карантина выплатят 257 евро.

Есть в нем и продавцы самолетов, и производители зубного цемента.

Но таксистов в этом списке не оказалось, потому что им во время карантина трудится разрешено. Правда, от этого не легче. Ричардас Крюковас – директор предприятия такси, где работали 70 человек. Сейчас на линии единицы, остальные не видят смысла или не хотят рисковать здоровьем.

"Такси-автомобиль – это очень маленькое пространство, и заразиться от пассажира или если водитель непроверенный, чем-то болеет, заразить того же пассажира – вероятность очень большая. Так меня очень удивляет, почему нам разрешено работать, и мы не попали в список компенсаций", - говорит Ричардас.

Егле Саунорите - директор салона красоты. Сейчас кремы и шампуни сиротливо стоят на полках, а в зеркалах – пустые кресла: клиентов нет, своих четырех работников парикмахер отправила по домам. В индустрии красоты Егле уже 20 лет: она не только стилист, но и преподаватель.

Пока работы нет, пишет статьи для литовской прессы и делает обучающие видео: как быть красивыми на дому.

Правда, за три недели не заработала ни цента, зато сейчас собирает документы на получение социальной поддержки, которую государство обещает индивидуальным предпринимателям.

"Конечно, мы все понимаем, что 250 евро, если еще есть какие-то обязательства, если есть дети, это очень небольшая сумма. Но в данный момент я как человек мыслящий, здравомыслящий, как мать я понимаю, что другого варианта нету и в каком-то смысле это очень хороший случай в жизни, чтобы просто посидеть и подумать, что мы хотим дальше делать. Потому что есть надежда, что, когда это все закончится, что будет завал работы. Есть такая надежда, что будет очень много работы", - говорит Егле.

Министерство соцзащиты Литвы говорит, что "делаем, что можем".

"Среди людей, зарегистрированных в Службе занятости, только 37 процентов, если не ошибаюсь, получают страховую выплату по безработице. Все остальные ее не получают. И нет попыток как-либо изменить это право", - сказала Эгле Радишаускене, вице-министр социальной защиты Литвы. На вопрос журналиста, будут ли как-то увеличивать срок получения выплат, замминистра ответила, что "нет, это точно не планируется, потому что в Литве достаточно долгий срок выплат. Есть девять месяцев, когда государство помогает человеку с доходами".

Но восстановится ли экономика через 9 месяцев, пока неизвестно.

Экономист и социолог Богуславас Гружевскис предлагает антикризисные меры. Во-первых, сделать налогообложение гибким: то есть пострадавшим предприятиям налоги снизить, а успешному работающему бизнесу поднять. Во-вторых, убрать наценку на электричество, тепло и продукты. Но самый важный аспект – люди. Профессор вспоминает кризис 2008 года, из которого Литва вышла успешно. Но, решая экономические вопросы, забыла о проблеме социального неравенства.

В этот раз Богуславас призывает государство больше помочь социально незащищенным гражданам.

"Чем выше уровень неравенства и слабее роль государства, тем больше экономика теряет во время кризиса. Это очень хорошо можно увидеть, проверить, какие последствия были в Скандинавских странах, где эта солидарность общества выше, уровень неравенства меньше, и, например, страны // с более либеральными системами власти", - говорит Гружевскис.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.