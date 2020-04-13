В Москве полиция спасла мужчину, который чуть не сорвался с 15-го этажа, и наказала за нарушение самоизоляции

В Москве сотрудники полиции спасли мужчину, который чуть не выпал из окна 15-го этажа дома на юго-востоке российской столицы.
Как оказалось, 36-летний мужчина решил сделать селфи на подоконнике, но выпал из окна. Он сорвался, однако успел зацепиться за карниз руками, пишет "Медуза".
По словам очевидцев, сообщивших в полицию, пока мужчина висел за окном, его держала за руки безуспешно пыталась втянуть внутрь женщина.
В Москве компания собралась на самоизоляции и решила выпить, после чего один из мужчин захотел приколоться и выйти из окна. Он висел так несколько минут и в последний момент его всё же смогли затянуть внутрь.— baza (@bazabazon) April 12, 2020
Кажется, у кого-то сегодня второй день рождения. pic.twitter.com/ny2BdjNWrR
Стражи порядка, прибыв на место происшествия, помогли мужчине забраться в квартиру.
После этого пару доставили в пункт полиции, где в ходе опроса выяснилось, что потерпевший находился в гостях, а так проживает в соседнем доме.
Как сообщает агентство "Москва", на мужчину был составлен протокол административного нарушения по факту нарушения режима самоизоляции.
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