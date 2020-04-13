В Москве полиция спасла мужчину, который чуть не сорвался с 15-го этажа, и наказала за нарушение самоизоляции

В Москве компания собралась на самоизоляции и решила выпить, после чего один из мужчин захотел приколоться и выйти из окна. Он висел так несколько минут и в последний момент его всё же смогли затянуть внутрь.



Кажется, у кого-то сегодня второй день рождения. pic.twitter.com/ny2BdjNWrR