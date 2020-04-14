Познакомились в интернете, она попросила убить отца. История из зала суда в Даугавпилсе

На скамье подсудимых была и упомянутая подруга, которую за подстрекательство к убийству осудили на три года и четыре месяца лишения свободы.

В судебном решении указано, что в марте прошлого года, когда мужчина работал за рубежом, пара познакомилась в интернете, у них начались личные отношения. В мае, после того, как мужчина вернулся в Латвию, оба встретились уже не виртуально.

Во время общения женщина рассказала, что она, ее малолетние дочери, сестры, брат и мать живут в одной семье.

Своего отца она охарактеризовала как жестокого человека, который применяет эмоциональное насилие и физическую силу ко всем членам семьи, а также сексуальное насилие по отношению к ее сестре.

Также женщина сказала, что отец постоянно контролирует ее телефонные звонки, и любую другую связь с другими лицами, выступая категорически против каких-либо отношений с мужчинами. Таким образом она постоянно подчеркивала, что скрывает от отца их отношения.

Когда осужденный мужчина проявил желание начать с ней совместную жизнь отдельно от отца, забрав с собой двух несовершеннолетних дочерей, женщина начала уверять, что отец при своей жизни никогда такого не допустит. Таким образом она создала впечатление, что единственным препятствием для их отношений является отец женщины.

Женщина отмечала, что совместное проживание возможно только после того, как она освободиться от влияния отца, а для этого его нужно убить. Она сказала, что сама этого сделать не может, однако хочет, чтобы это сделал кто-то другой.

Сначала оба решили, что за 1500 евро можно найти кого-то, кто согласится на заказное убийство, однако позже пришли к выводу, что это невозможно из-за нехватки денег.

Женщина предложила совершить убийство мужчине.

В июне прошлого года, в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отправился по месту жительства своей подруги с целью забрать ее вместе с детьми. Находясь в машине недалеко от жилого дома, мужчина сообщил, что готов их увезти, на что женщина снова ответила, что это невозможно - отец не разрешает ей выйти.

Этой же ночью, около 1:00, мужчина отправился в дом, где избил отца предметами, найденными во дворе. Чтобы реализовать задуманное до конца, он обмотал шею мужчины веревкой, планировал тащить его до машины, однако на место преступления в это время уже приехали экипажи полиции.

Оба осужденных свою вину признали.