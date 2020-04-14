Вт, 14.04.2020
Если посмотреть на мой опыт и на то, что я за год сделал в народно-хозяйственной комиссии, я показал себя с лучшей стороны, думаю, что соответствую этой должности министр экономики Янис Витенбергс

В Риге начинается доставка продуктовых карт для малообеспеченных семей

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 14 апреля Рижская дума с помощью Latvijas Pasts начнет доставлять зарегистрированным в столице малообеспеченным, нуждающимся и многодетным семьям расчетные карты для приобретения продуктов питания, сообщили агентству LETA в думе.

Карты можно будет использовать в магазинах Maxima по всей Латвии, эта сеть магазинов была выбрана в рамках закупки. Карты будут доставляться по декларированному месту жительства.

Срок действия карты составит 12 месяцев.

Используя карту, можно будет приобрести только продукты питания, но будет запрещено приобретать энергетические напитки, алкогольные и табачные изделия, а также хозяйственные товары.

Номинальная стоимость карты для одного ребенка будет рассчитываться в размере 1,42 евро за каждый рабочий день в период чрезвычайного положения, начиная с 13 марта.

В случае продления чрезвычайного положения номинальная стоимость карты увеличивается за каждый рабочий день, но не дольше, чем до конца 2019/2020 учебного года.

По данным единой информационной системы Рижской думы, самоуправление таким образом поддержит более 13 тысяч детей.

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