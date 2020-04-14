В Риге начинается доставка продуктовых карт для малообеспеченных семей

Карты можно будет использовать в магазинах Maxima по всей Латвии, эта сеть магазинов была выбрана в рамках закупки. Карты будут доставляться по декларированному месту жительства.

Срок действия карты составит 12 месяцев.

Используя карту, можно будет приобрести только продукты питания, но будет запрещено приобретать энергетические напитки, алкогольные и табачные изделия, а также хозяйственные товары.

Номинальная стоимость карты для одного ребенка будет рассчитываться в размере 1,42 евро за каждый рабочий день в период чрезвычайного положения, начиная с 13 марта.

В случае продления чрезвычайного положения номинальная стоимость карты увеличивается за каждый рабочий день, но не дольше, чем до конца 2019/2020 учебного года.

По данным единой информационной системы Рижской думы, самоуправление таким образом поддержит более 13 тысяч детей.