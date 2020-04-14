Вт, 14.04.2020
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Полиция Латвии готова к росту уровня преступности из-за ЧС и Covid-19

ФОТО: TVNET

Уровень преступности в период кризиса, связанного с пандемией Covid-19, пока существенно не вырос, но полиция готова к его росту. Причиной роста преступности может стать длительный экономический простой, заявил на Латвийском радио и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин.

С начала кризиса в уровне преступности периодически наблюдаются колебания, но в целом ситуация стабильна, сказал Гришин.

Однако уже теперь ясно, что длительный экономический просто может привести к росту преступности через какое-то время.

Небольшой прирост наблюдается по отдельным видам киберпреступности, например, распространение фейковых новостей или создание сайтов о вирусе, которые при входе требуют от пользователя повторного введения паролей для социальных сетей, тем самым воруя его данные

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