Полиция Латвии готова к росту уровня преступности из-за ЧС и Covid-19

С начала кризиса в уровне преступности периодически наблюдаются колебания, но в целом ситуация стабильна, сказал Гришин.

Однако уже теперь ясно, что длительный экономический просто может привести к росту преступности через какое-то время.

Небольшой прирост наблюдается по отдельным видам киберпреступности, например, распространение фейковых новостей или создание сайтов о вирусе, которые при входе требуют от пользователя повторного введения паролей для социальных сетей, тем самым воруя его данные