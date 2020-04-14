Гибель пешехода и смерть в пожаре. Сводка полиции и пожарных за последние сутки

Предлагаем вашему вниманию статистику и сводку происшествий от Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Вчера в Латвии зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один и пострадали шесть человек, сообщили в Госполиции.
Авария с погибшим произошла в Земгале, и этот человек был пешеходом.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 13 водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения.
За превышение скорости оформлено 228 протоколов, в целом за нарушения правил дорожного движения - 404 протокола.
В свою очередь в Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что 13 апреля после пожара в садовом домике было обнаружено тело погибшего.
Вызов на пожар поступил в 15 часов. Огонь уничтожил садовый домик площадью 50 кв.м.
В пожаре пострадал человек, который был передан медикам, а второй человек погиб.
Около 14 часов VUGD выехала на место происшествия в многоквартирный дом в Риге, где взорвался аккумулятор электроскутера. Горели вещи на площади 8 кв.м. В происшествии пострадали два человека.