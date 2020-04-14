Фото ⟩ До и после: Как режим ЧС изменил Ригу

С момента введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации прошло уже больше месяца. Рижане и гости столицы находятся на самоизоляции и, похоже, уже начинают к ней привыкать. На улицах заметны лишь те, кто не может работать дистанционно и продолжает ходить на работу, а также редкие прогуливающиеся прохожие, вышедшие подышать свежим воздухом.
Фотограф TVNET Янис Шкапарс, регулярно патрулирующий улицы города в охоте за хорошими кадрами, повторил свои привычные маршруты, чтобы проверить, как сильно изменилось течение жизни в Риге.
Некогда полная туристов Старая Рига теперь практически пуста. Закрыты и многочисленные магазинчики и сувенирные лавки - клиентов нет.
Не видно людей и в рижских парках - излюбленном месте для прогулок. Надеемся, что к лету, как весной перелетные птицы, на газоны парка вернутся отдыхающие.
В городе значительно снизился и поток машин - забитые обычно в час пик мосты свободны. Опустели и тротуары, если, конечно, не обращать внимания на доставщиков еды и редких пешеходов.
Несколько человек на расстоянии двух метров друг от друга. Когда еще можно увидеть такую картину на одной из самых популярных трамвайных остановок Риги? А ведь какие толпы были раньше!
Пусто. А где нет людей, там нет и коронавируса.
Когда-нибудь все вернется на круги своя! Не грустите, все будет хорошо!
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