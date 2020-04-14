Вт, 14.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик

Фото ⟩ До и после: Как режим ЧС изменил Ригу

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

С момента введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации прошло уже больше месяца. Рижане и гости столицы находятся на самоизоляции и, похоже, уже начинают к ней привыкать. На улицах заметны лишь те, кто не может работать дистанционно и продолжает ходить на работу, а также редкие прогуливающиеся прохожие, вышедшие подышать свежим воздухом.

Фотограф TVNET Янис Шкапарс, регулярно патрулирующий улицы города в охоте за хорошими кадрами, повторил свои привычные маршруты, чтобы проверить, как сильно изменилось течение жизни в Риге.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Некогда полная туристов Старая Рига теперь практически пуста. Закрыты и многочисленные магазинчики и сувенирные лавки - клиентов нет.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Не видно людей и в рижских парках - излюбленном месте для прогулок. Надеемся, что к лету, как весной перелетные птицы, на газоны парка вернутся отдыхающие.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

В городе значительно снизился и поток машин - забитые обычно в час пик мосты свободны. Опустели и тротуары, если, конечно, не обращать внимания на доставщиков еды и редких пешеходов. 

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Несколько человек на расстоянии двух метров друг от друга. Когда еще можно увидеть такую картину на одной из самых популярных трамвайных остановок Риги? А ведь какие толпы были раньше! 

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Пусто. А где нет людей, там нет и коронавируса. 

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Когда-нибудь все вернется на круги своя! Не грустите, все будет хорошо!

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ