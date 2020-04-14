Фото ⟩ До и после: Как режим ЧС изменил Ригу

Фотограф TVNET Янис Шкапарс, регулярно патрулирующий улицы города в охоте за хорошими кадрами, повторил свои привычные маршруты, чтобы проверить, как сильно изменилось течение жизни в Риге.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Некогда полная туристов Старая Рига теперь практически пуста. Закрыты и многочисленные магазинчики и сувенирные лавки - клиентов нет.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Не видно людей и в рижских парках - излюбленном месте для прогулок. Надеемся, что к лету, как весной перелетные птицы, на газоны парка вернутся отдыхающие.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

В городе значительно снизился и поток машин - забитые обычно в час пик мосты свободны. Опустели и тротуары, если, конечно, не обращать внимания на доставщиков еды и редких пешеходов.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Несколько человек на расстоянии двух метров друг от друга. Когда еще можно увидеть такую картину на одной из самых популярных трамвайных остановок Риги? А ведь какие толпы были раньше!

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Пусто. А где нет людей, там нет и коронавируса.

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars/LETA

Когда-нибудь все вернется на круги своя! Не грустите, все будет хорошо!