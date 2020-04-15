В странах Балтии подешевела электроэнергия: в Латвии цена упала на 17%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Балтии за минувшую неделю по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15%, сообщает литовский независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
В период 6-12 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool подешевела на 15% до 18,18 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 17% и стоила столько же, сколько в Литве. В Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 19% и составила 17,81 евро за мегаватт-час.
На всей бирже Nord Pool электроэнергия подешевела на 15% до 4,59 евро за мегаватт-час.
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