В странах Балтии подешевела электроэнергия: в Латвии цена упала на 17%

В период 6-12 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool подешевела на 15% до 18,18 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 17% и стоила столько же, сколько в Литве. В Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 19% и составила 17,81 евро за мегаватт-час.