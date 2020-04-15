Житель США вместо пособия в размере 1700 долларов получил 8,2 миллиона

Пожарный из штата Индиана Чарльз Кельвин подал заявку на пособие, выплачиваемое людям, на работе и доходах которых негативно сказалась пандемия нового коронавируса.

В конце прошлой недели он проверил остаток своего счета и увидел, что вместо ожидаемых 1700 долларов ему были перечислены 8,2 миллиона долларов.

В понедельник мужчина связался со своим банком, где ему пояснили, что произошла ошибка, которая была исправлена, после чего миллионы с его счета пропали.

Как позднее признался WGN сам Кельвин, ему немного грустно "в течение нескольких мгновений из бедного стать миллионером, а затем опять бедным".