Ср, 15.04.2020
Число вызовов на семейные конфликты значительно выросло после 12 марта, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации, однако немного дальше на этой кривой можно увидеть, что рост остановился и остается относительно неизменным. Том Садовскис, представитель муниципальной полиции Риги

Житель США вместо пособия в размере 1700 долларов получил 8,2 миллиона

ФОТО: AFP/SCANPIX

Житель США, ожидавший выплаты экономического пособия в размере 1700 долларов, получил на свой счет 8,2 миллиона, сообщает The Independent.

Пожарный из штата Индиана Чарльз Кельвин подал заявку на пособие, выплачиваемое людям, на работе и доходах которых негативно сказалась пандемия нового коронавируса.

В конце прошлой недели он проверил остаток своего счета и увидел, что вместо ожидаемых 1700 долларов ему были перечислены 8,2 миллиона долларов.

В понедельник мужчина связался со своим банком, где ему пояснили, что произошла ошибка, которая была исправлена, после чего миллионы с его счета пропали.

Как позднее признался WGN сам Кельвин, ему немного грустно "в течение нескольких мгновений из бедного стать миллионером, а затем опять бедным".

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