Житель США вместо пособия в размере 1700 долларов получил 8,2 миллиона

Житель США, ожидавший выплаты экономического пособия в размере 1700 долларов, получил на свой счет 8,2 миллиона, сообщает The Independent.
Пожарный из штата Индиана Чарльз Кельвин подал заявку на пособие, выплачиваемое людям, на работе и доходах которых негативно сказалась пандемия нового коронавируса.
В конце прошлой недели он проверил остаток своего счета и увидел, что вместо ожидаемых 1700 долларов ему были перечислены 8,2 миллиона долларов.
В понедельник мужчина связался со своим банком, где ему пояснили, что произошла ошибка, которая была исправлена, после чего миллионы с его счета пропали.
Как позднее признался WGN сам Кельвин, ему немного грустно "в течение нескольких мгновений из бедного стать миллионером, а затем опять бедным".
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