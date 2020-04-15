Представлен план по снятию ограничений из-за коронавируса

По оценке Еврокомиссии, ранее введенные ограничения работают, поскольку они помогли замедлить распространение вируса и спасти тысячи жизней. "Однако чрезвычайные меры и связанная с ними неопределенность чрезвычайно дорого обходятся экономике, обществу и людям и не могут длиться бесконечно", - говорится в заявлении комиссии.

Согласно плану действий, при снятии кризисных мер следует руководствоваться тремя основными принципами:

правильно выбранное время,

общий подход,

введение сопутствующих мер поддержки.

Еврокомиссия подчеркивает, что главное - это правильно выбранное время. Смягчение профилактических мер должно основываться на трех группах критериев. Эпидемиологические критерии должны указывать на то, что распространение заболевания неуклонно сокращается и стабилизируется.

Система здравоохранения должна обладать достаточным потенциалом, чтобы обеспечить необходимую интенсивную терапию, требуемое число работников здравоохранения и достаточное количество медицинского оборудования. Возможности мониторинга должны позволять проводить всестороннее тестирование для быстрого выявления и изоляции инфицированных лиц, а также для выявления и наблюдения за лицами, контактировавшими с инфицированными.

Комиссия считает, что, хотя сроки и способы прекращения профилактических мер различаются в разных странах, они должны основываться на общих правилах. Они должны быть научно обоснованными и ориентированными на здоровье населения, а также учитывать социально-экономические последствия кризиса.

Меры должны быть скоординированы между странами ЕС во избежание негативных побочных эффектов и для соблюдения принципов взаимного уважения и солидарности, т.е. страны, прежде чем отменять меры, должны заблаговременно информировать об этом другие государства и Европейскую комиссию, а также принимать во внимание мнения других.

В-третьих, при выходе из кризиса потребуется введение сопутствующих мер.

Под этим Еврокомиссия подразумевает гармонизированный сбор данных и отчетность, а также систему выявления тех, кто контактировал с инфицированными.

Это требует увеличения возможностей тестирования и согласования методов тестирования, повышения потенциала и устойчивости государственных систем здравоохранения, продолжения увеличения запасов медицинского и индивидуального защитного оборудования, разработки безопасных и эффективных методов лечения и лекарств и содействия быстрому внедрению вакцины против коронавируса.

Европейская комиссия рекомендует странам предпринимать шаги по смягчению постепенно и отменять ограничения в несколько этапов, оставляя достаточно времени для оценки.

Пограничный контроль на внутренних границах должен осуществляться согласованно.

Ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть сняты, когда эпидемиологическая ситуация в приграничных районах станет достаточно схожей.

На втором этапе, с учетом распространения вируса за пределами Европейского союза, внешняя граница должна быть вновь открыта.

Постепенно и поэтапно при необходимости следует разрешать собираться в школах и университетах, в магазинах, ресторанах и кафе, а также на массовых мероприятиях.

Европейская комиссия подчеркивает, что следует продолжать работу по предотвращению распространения вируса и проводить кампании по повышению осведомленности, чтобы люди продолжали соблюдать строгие правила гигиены и сохраняли дистанцию при общении.

В то же время необходимо постоянно контролировать ситуацию и быть готовыми, если потребуется, вернуться к более жестким мерам.