"Молчали шесть дней". Китай снова обвинили в сокрытии информации о коронавирусе

По словам бывшего руководителя британской разведки Mi6 Джона Соэрса, в декабре и январе был краткий период, когда Китай прятал данные о новом коронавирусе от Запада.

"В Америке - ужасная злость от того, что, как они считают, было навлечено на всех нас Китаем, а Китай уклоняется от изрядной доли ответственности за то, что у него возник вирус, за то, что первоначально он не смог справиться с ним", - пояснил экс-глава MI6.

Кроме этого, Соэрс заявил, что пандемия окажет влияние на международные отношения.

По его мнению, ранее наблюдавшиеся тенденции, такие как рост зависимости обществ от технологий, ослабление международных структур вроде ООН и смещение экономического центра мира в Азию, в условиях пандемии ускорятся.

О том, что руководство Китая поняло, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и вызвать эпидемию по меньшей мере на шесть дней раньше, чем заявило об этом, свидетельствуют и документы, оказавшиеся в распоряжении Associated Press. Об этом, ссылаясь на агентство, пишет "Медуза".

Агентство отмечает, это была не первая и не самая длительная задержка, которую допустили китайские власти, но она, вероятно, пришлась на ключевой момент в развитии эпидемии и позволила коронавирусу сильнее распространиться. За шесть дней молчания чиновников заболели около трех тысяч китайцев.

Во всем мире по состоянию на 15 апреля коронавирусную инфекцию выявили более чем у двух миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболеваний в реальном времени. Умерли 128 тысяч заболевших. Еще 500 тысяч человек выздоровели.

Больше всего заболевших COVID-19 в США (610 тысяч), Испании (178 тысяч), Италии (162 тысячи), Германии (132 тысячи), Франции (131 тысяча), Великобритании (95 тысяч) и Китае (83 тысячи).