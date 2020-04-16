Видео: кот 30 минут не видел любимого хозяина. Животное устроило истерику

Изола — это кот с голубыми глазами пользователя Reddit под ником nirym. Владелец питомца ушёл только на полчаса, чтобы показать второго своего кота ветеринару. Перед тем, как уйти, хозяин включил камеру, а по возвращению посмотрел запись: он увидел, как тяжело Изола переживал недолгую разлуку.

В течение около 30 минут животное бродило по дому с вещью, похожей на поводок, а также он печально мяукал и кричал, ожидая хозяина у двери. Пользователь nirym опубликовал нарезку сделанной им записи на Reddit, подписав, что теперь он точно не покинет дом.

Как видите - хэппи-энд: хозяин вернулся, а Изола на радостях облизывает и отдыхает со вторым котом.