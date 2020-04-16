Говорит ли Давид Заланс правду о поставке масок?

Скорее неправда — в утверждении есть крупица правды, однако не учитываются контекст и/или существенные факты. Поэтому сказанное вводит в заблуждение или же вырвано из контекста.

"Что мы сделали? В настоящее время мы, люди без опыта в экспорте и импорте товара, в большом объеме поставляем хирургические маски и респираторы Министерству здравоохранения Греции, также на Кипр, Северный Кипр и в Турцию [..] Мы доставили специальные защитные костюмы множеству латвийских больниц", - написано в статье. Министерство здравоохранение их проигнорировало, "отдав предпочтение доставке от налогового должника".

Так как о такой истории успеха в публичном пространстве Латвии до сих пор ничего не было известно, а сама фирма, согласно данным Регистра предприятий, была создана 16 марта этого года с уставным капиталом в два евро, Re:Check решила проверить высказывания Заланса (8 апреля предприятие изменило название на International Laboratory и увеличило уставной капитал до 2900 евро).

ФОТО: Re:baltica

Для проверки Re:Baltica выбрала две страны, где у центра расследований есть партнеры (Северный Кипр независимой страной считает только Турция, и там на отправленные вопросы не ответили).

В списке общественных закупок Министерства здравоохранения Греции такая фирма отсутствует. "Я такое название никогда не видел", - также отметил главный специалист по закупкам Министерства здравоохранения Кипра Христос Николау (Christos Nicolaou).

Re:Check с Залансом начала вести переписку, которая обернулась грубостью с его стороны. Сначала предприниматель начал утверждать, что Covid Laboratory не является поставщиком. Мол, это делают партнеры, а его предприятие является лишь посредником. На просьбу назвать имена партнеров Заланс выразил готовность в качестве доказательства предоставить счет, адресованный Министерству здравоохранения Греции, однако так этого и не сделал. В итоге мужчина начал угрожать засудить Re:Baltica в случае, если центр напишет о недостатке доказательств его слов.

Видео, которое Заланс прислал Re:Baltica

"А - мы, компания из Латвии, договариваемся о доставке из Китая или сами делаем заказ и сами оплачиваем. Б - компания в Греции оплачивает доставку и товар. Оплата со своего настоящего счета или частного, как вам кажется? Каким образом платят, как вам кажется?

Платят ли все налоги - этого я не знаю, я не могу быть ответственным за других людей, но я не уверен, что платят. Со своей стороны мы платим все налоги. Уплачиваем также PVN и таможенный налог, ввозя товар в Латвию. Делают ли это все - не уверен. Нужно ли мне сейчас рисковать своим именем и говорить вам название компаний только для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство?", - написал Заланс.