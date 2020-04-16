Говорит ли Давид Заланс правду о поставке масок?
Несколько недель назад внимание Re:Check привлекла статья, автором которой является некий Давид Заланс. Он называет себя журналистом-расследователем, а в своей статье критикует действия правительства, связанные с проведением анализов на Covid-19 и использованием защитных средств. Также он указывает, что его новая компания COVID Laboratory в большом объёме поставляла защитные маски на Кипр, в Грецию, на Северный Кипр и в Турцию, но Министерство здравоохранения Латвии его проигнорировало.
Скорее неправда — в утверждении есть крупица правды, однако не учитываются контекст и/или существенные факты. Поэтому сказанное вводит в заблуждение или же вырвано из контекста.
"Что мы сделали? В настоящее время мы, люди без опыта в экспорте и импорте товара, в большом объеме поставляем хирургические маски и респираторы Министерству здравоохранения Греции, также на Кипр, Северный Кипр и в Турцию [..] Мы доставили специальные защитные костюмы множеству латвийских больниц", - написано в статье. Министерство здравоохранение их проигнорировало, "отдав предпочтение доставке от налогового должника".
Так как о такой истории успеха в публичном пространстве Латвии до сих пор ничего не было известно, а сама фирма, согласно данным Регистра предприятий, была создана 16 марта этого года с уставным капиталом в два евро, Re:Check решила проверить высказывания Заланса (8 апреля предприятие изменило название на International Laboratory и увеличило уставной капитал до 2900 евро).
Для проверки Re:Baltica выбрала две страны, где у центра расследований есть партнеры (Северный Кипр независимой страной считает только Турция, и там на отправленные вопросы не ответили).
В списке общественных закупок Министерства здравоохранения Греции такая фирма отсутствует. "Я такое название никогда не видел", - также отметил главный специалист по закупкам Министерства здравоохранения Кипра Христос Николау (Christos Nicolaou).
Re:Check с Залансом начала вести переписку, которая обернулась грубостью с его стороны. Сначала предприниматель начал утверждать, что Covid Laboratory не является поставщиком. Мол, это делают партнеры, а его предприятие является лишь посредником. На просьбу назвать имена партнеров Заланс выразил готовность в качестве доказательства предоставить счет, адресованный Министерству здравоохранения Греции, однако так этого и не сделал. В итоге мужчина начал угрожать засудить Re:Baltica в случае, если центр напишет о недостатке доказательств его слов.
Видео, которое Заланс прислал Re:Baltica
"А - мы, компания из Латвии, договариваемся о доставке из Китая или сами делаем заказ и сами оплачиваем. Б - компания в Греции оплачивает доставку и товар. Оплата со своего настоящего счета или частного, как вам кажется? Каким образом платят, как вам кажется?
Платят ли все налоги - этого я не знаю, я не могу быть ответственным за других людей, но я не уверен, что платят. Со своей стороны мы платим все налоги. Уплачиваем также PVN и таможенный налог, ввозя товар в Латвию. Делают ли это все - не уверен. Нужно ли мне сейчас рисковать своим именем и говорить вам название компаний только для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство?", - написал Заланс.
"Напишете партнеру в Греции, и окажется, что какие-то налоги не уплачены, или еще лучше - греческой стороне предоставлено не в том конкретном виде, и будет огромный скандал в Греции. Окажется, что посередине был еще один посредник, который скрывается от греческого общества. Окажется, что это политически значимое лицо. Вскроется, что это хорошо известное лицо за всю сделку не заплатило налоги. Окажется, что у этого лица множество таких сделок. Что тогда будете делать? Извинитесь передо мной за то, что в тот момент, в лучшем случае, я буду получать угрозы из Греции, а в худшем - сами знаете, что меня ждет. Разве мне это нужно? Я не идиот, этого не будет".
Таким образом установлено, что подтверждением тому, что фирма в большом объеме поставляет маски Греции и Кипру, служат лишь слова самого Заланса. Первый отчет фирмы, с которым можно будет ознакомиться, будет лишь в следующем году.
Создавая впечатление того, что мужчина - опытный бизнесмен, в своей статье Заланс пишет следующее: "наше предприятие работает в сфере туризма с февраля 2020 года. Работали 100% на внешний рынок, постепенно пропала какая-либо прибыль. Мы могли просто сдаться и ждать государственные пособия. Но мы не сдались. У моих работников были контакты в Китае, и уже в феврале нам предложили приобрести как маски, так и тесты на Covid-19 напрямую с производства".
Фирма, о которой он говорит, - SG Consulting. Тогда с момента ее регистрации прошло два месяца. В качестве сферы деятельности фирмы указана обработка данных, однако в переписке с Re:Baltica Заланс объясняет - речь идет о получении информации, туризме и отношениях с high net-worth людьми в разных странах мира. Все это у него было задолго до создания фирмы.
До создания предприятия, в период с 2011 по 2018 годы, Заланс занимал должность чиновника среднего уровня. Об этом свидетельствуют декларации о доходах. Как следующее место работы в своем блоге мужчина указывает глобального информационного провайдера IHS Markit.
В качестве подтверждения бизнес-потенциала своего второго предприятия, SG Consulting, он указывает на договор аренды на 3800 евро в месяц, зарегистрированный в VID в январе, отмечая, что "очевидно, уже в декабре у нас были продажи, если я могу себе это позволить. Очевидно - еще раньше".
Согласно данным Регистра предприятий, фирма, о которой он говорит, создана в декабре 2019 года. Если что-то и было продано ранее, это проверить невозможно.
В качестве еще одного доказательства состоятельности фирмы Заланс приводит факт сделок как минимум с пятью латвийскими медицинскими учреждениями. При этом он сам признается, что это мелкие поставки ("хорошо, если 0,5% от общего объема нашей деятельности").
Re:Check проверили договор с Тукумской больницей, которая в конце марта действительно приобрела у Covid Laboratory защитные костюмы на 1040 евро.
"Всего я поставил примерно два миллиона масок для лица и помог несчетному количеству людей. Это примерно в два раза больше, чем Илзе Винькеле доставила в Латвию", - написал Заланс 6 апреля. Таким образом он намекает на то, что в Латвии закупки совершаются по коррупционным схемам через дружественные Винькеле фирмы. Однако и это утверждение остается без доказательств.
Согласно информации Национальной службы здравоoхранения, на данный момент заключены договоры о поставке, как минимум, восьми миллионов хирургических масок. Директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс объясняет, что во время чрезвычайной ситуации закупки не проходят привычным нам образом. Изучив предложения, служба выбрала местных коммерсантов, у которых уже есть опыт подобных доставок и сотрудничества с Китаем. Фирма Заланса свою заявку подала 19 марта - через три дня после регистрации.
Вывод: В настоящее время единственным подтверждением сотрудничества с Кипром и Грецией являются лишь слова самого Заланса. У фирм нет бизнес истории, у владельца - опыта в бизнесе. Региональные закупки незначительны, высказывания о закупленном объеме масок Латвией - вводящие в заблуждение. Одновременно с этим в утверждении есть крупица правды - фирма Covid Laboratory (сейчас - International Laboratory) существует, и даже выполняла небольшие доставки для латвийских больниц. Однако при этом проверить мероприятия, связанные с экспортом товара на Кипр и в Грецию, невозможно.