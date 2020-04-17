Китай отверг утверждения о происхождении коронавируса в лаборатории

Официальный Пекин отвергает высказанные в США утверждения о якобы лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Доказательств лабораторного происхождения вируса не существует, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в четверг, 16 апреля, сославшись на Всемирную организацию здравоохранения.

Кроме того, "многие признанные в области медицины эксперты подтвердили", что утверждение об утечке вируса из лаборатории "не имеет научных оснований", подчеркнул Лицзянь. По его словам, источник происхождения вируса должны установить ученые.

Американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань, а позднее возбудитель заболевания COVID-19 начал распространяться среди остальных жителей мегаполиса.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался комментировать возможное происхождение вируса в китайской лаборатории, но отметил, что "мы слышим эту историю все чаще". А госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что китайская сторона пока не дала ответа на этот вопрос.

Между тем эксперты до сих пор исходят из предположения о том, что источником заражения новым коронавирусом стал один из рынков китайского города Ухань, на котором торговали также и дикими животными.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Вирус выявлен у более 2 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 130 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.