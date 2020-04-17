Пт, 17.04.2020
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Первые выводы о бизнесе: командировки будут не так необходимы

Каспар Рожкалнс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После кризиса количество деловых командировок может уменьшиться, заявил на Латвийском радио директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс.

Сейчас LIAA помогает в координации деловых командировок в основном тем предприятиям, у которых заключены договоры о доставке и установке. В основном это такие отрасли, как металлообработка, машиностроение и строительство.

По словам Рожкалнса, предприниматели сравнительно хорошо приспособились к новым обстоятельствам и организуют деловые встречи онлайн.

"Если посчитать, сколько времени требуется, чтобы лететь в Китай или США и обратно, приспосабливаясь к разнице во времени, в то время как все это можно сделать за две-три встречи в режиме онлайн, то на какую-то часть количество деловых командировок, наверное, уменьшится", - сказал Рожкалнс.

В период чрезвычайного положения, если предприятию нужна командировка, оно заполняет анкету на сайте LIAA. LIAA извещает международных перевозчиков о запросе и обращается в Минсообщения за разрешением на выполнение конкретного рейса, после чего перевозчик связывается с предприятием и предлагает билеты.

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