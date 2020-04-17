Пт, 17.04.2020
В Чернобыле был один поражающий фактор, потом чётко отработанная помощь при этом факторе. А здесь, вот эта беда, она как снег на голову свалилась. Мы видели, что было в Китае, Италии, Испании, но никто до конца не понимает, что это за штука. Она очень подвержена мутациям. Валерий Вечорко, главврач больницы №15

Covid-19 в России проник на закрытые территории, в Китае - обвал экономики

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В России число выявленных за сутки заражений перевалило за 4 тысячи.
  • При подготовке к параду Победы заразились более 30 нахимовцев.
  • Киев накрыло смогом.
  • Экономика Китая переживает крупнейшее за 40 лет падение.
  • Грузинская церковь отказывается закрывать храмы на Пасху.

В России - более четырех тысяч новых случаев заражения Covid-19, коронавирус обнаруживают в закрытых учреждениях. Власти Украины заявляют, что страна еще не достигла пика заболеваемости. С коронавирусом в Киев пришел смог - связан ли он с пожарами в Чернобыльской области? 

Кризис китайской экономики - пандемия обвалила ВВП страны почти на 7%. Это рекордная цифра почти за 40 лет. 

Видео: ГЛАВНОЕ | 17.04.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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