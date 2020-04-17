Covid-19 в России проник на закрытые территории, в Китае - обвал экономики

В этом выпуске:

В России число выявленных за сутки заражений перевалило за 4 тысячи.

При подготовке к параду Победы заразились более 30 нахимовцев.

Киев накрыло смогом.

Экономика Китая переживает крупнейшее за 40 лет падение.

Грузинская церковь отказывается закрывать храмы на Пасху.

В России - более четырех тысяч новых случаев заражения Covid-19, коронавирус обнаруживают в закрытых учреждениях. Власти Украины заявляют, что страна еще не достигла пика заболеваемости. С коронавирусом в Киев пришел смог - связан ли он с пожарами в Чернобыльской области?

Кризис китайской экономики - пандемия обвалила ВВП страны почти на 7%. Это рекордная цифра почти за 40 лет.

Видео: ГЛАВНОЕ | 17.04.20

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