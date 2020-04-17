Пт, 17.04.2020
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Криминальная неделя в Даугавпилсе: 16 400 контрабандных сигарет и взятка от пьяного за рулем

ФОТО: Valsts policija/Facebook

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан пьяный автоводитель, который пытался избежать ответственности, предлагая представителям власти взятку. Также недавно в этом городе в грузе каменного угля были найдены контрабандные сигареты. Об этом рассказали представители Управления Госполиции Латгальского региона. 

Патрулируя улицы Даугавпилса представители полиции остановили Volkswagen Sharan - манера езды водителя вызвала подозрения о том, что он может быть пьян. Подозрения подтвердились после проверки на алкоголь. 

Пытаясь уйти от административной ответственности мужчина 1967-го года рождения предложил полицейским взятку, передав купюру номиналом 50 евро.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. 

Также из Даугавпилса сообщается об административном деле, которое был начато в связи с незаконным ввозом нелегальных сигарет из Беларуси. 

Госполиция совместно с LDZ Apsardze на железнодорожной станции "Даугавпилс" проверили состав поезда, который перевозил каменный уголь. В трех вагонах были найдены контрабандных 16 400 сигарет из Беларуси. 

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