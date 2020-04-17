Криминальная неделя в Даугавпилсе: 16 400 контрабандных сигарет и взятка от пьяного за рулем

Патрулируя улицы Даугавпилса представители полиции остановили Volkswagen Sharan - манера езды водителя вызвала подозрения о том, что он может быть пьян. Подозрения подтвердились после проверки на алкоголь.

Пытаясь уйти от административной ответственности мужчина 1967-го года рождения предложил полицейским взятку, передав купюру номиналом 50 евро.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Также из Даугавпилса сообщается об административном деле, которое был начато в связи с незаконным ввозом нелегальных сигарет из Беларуси.

Госполиция совместно с LDZ Apsardze на железнодорожной станции "Даугавпилс" проверили состав поезда, который перевозил каменный уголь. В трех вагонах были найдены контрабандных 16 400 сигарет из Беларуси.