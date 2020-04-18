В Цесисе пьяный водитель оправдывался "внутренней дезинфекцией" от коронавируса

Видземский районный суд в Цесисе признал виновным в езде в состоянии опьянения мужчину, который пояснил работникам полиции, что с помощью алкоголя проводил "внутреннюю дезинфекцию" против коронавируса, сообщает агентство LETA.
Мужчина был пойман за рулем автомобиля при 1,22 промилле алкоголя 15 марта.
В своем пояснении полиции мужчина указал, что в тот день в 15 часов произвел "внутреннюю дезинфекцию" против коронавируса, выпив виски и водку, и запив томатным соком. Кроме того, он хотел пожарить шашлык, но не смог этого сделать, так как "устал от дезинфикационных средств".
Кроме того, он отметил, что эта "внутренняя дезинфекция" произошла в автомобиле жены. После этого он поспал, а после пробуждения процедуру "дезинфекции" повторил.
Дело рассматривалось без присутствия мужчины, однако он в пояснении суду свою вину признал.
Суд постановил лишить мужчину водительских прав на два года. Также ему придется провести пять суток административного ареста за решеткой и заплатить штраф в размере 850 евро.
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