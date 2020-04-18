Сб, 18.04.2020
Как только я научился ходить, тут же освоил, как под правильной "елочкой" вырыть нужную могилку, а дорогу до ближайшего кладбища находил с закрытыми глазами. Роланд Виркс, журналист TVNET

В Цесисе пьяный водитель оправдывался "внутренней дезинфекцией" от коронавируса

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Видземский районный суд в Цесисе признал виновным в езде в состоянии опьянения мужчину, который пояснил работникам полиции, что с помощью алкоголя проводил "внутреннюю дезинфекцию" против коронавируса, сообщает агентство LETA.

Мужчина был пойман за рулем автомобиля при 1,22 промилле алкоголя 15 марта.

В своем пояснении полиции мужчина указал, что в тот день в 15 часов произвел "внутреннюю дезинфекцию" против коронавируса, выпив виски и водку, и запив томатным соком. Кроме того, он хотел пожарить шашлык, но не смог этого сделать, так как "устал от дезинфикационных средств".

Кроме того, он отметил, что эта "внутренняя дезинфекция" произошла в автомобиле жены. После этого он поспал, а после пробуждения процедуру "дезинфекции" повторил.

Дело рассматривалось без присутствия мужчины, однако он в пояснении суду свою вину признал.

Суд постановил лишить мужчину водительских прав на два года. Также ему придется провести пять суток административного ареста за решеткой и заплатить штраф в размере 850 евро.

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