Срочные закупки медицинских масок - кому и сколько заплатила Латвия?

Сообщается, что Латвия закупала медицинские маски в срочном порядке - привычные поставки оказались фактически парализованными, поэтому пришлось привлекать новых партнеров, которые смогли квалифицироваться в госзакупках.

Как рассказал руководитель Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс, задание о централизованных закупках служба получила 17 марта, и на тот момент ситуация была критическая - например, в больнице Страдиня запасы еле-еле превышали недельный резерв, поэтому договора, по его словам, пришлось заключать с "моментальной" скоростью.

Служба заключила договора о поставках медицинских масок и респираторов на 8 миллионов евро. На эти деньги закуплено восемь миллионов масок и 1,1 миллиона респираторов. Поставки закончатся на следующей неделе, этого хватит на месяц, целью же является - запастись на три, говорят в Службе.

Поставщики, с которыми заключила договор Национальная служба здравоохранения:

GP Nord - 849 482 евро;

Lauma fabrics - 6 101 567 евро;

Saules aptieka - 1 320 000 евро.

У каждой из этих компаний был свой секрет успеха. Как рассказали в Службе, они получали сотни предложений от желающих принять участие в госзакупке, но многие либо не понимали даже выдвинутых стандартов качества, либо не могли выполнить поставленные условия по оперативной доставке.

Как рассказал руководитель GP Nord Том Зелтиньш, их ключом к успеху стали латыши в Китае, которые фактически контролировали, чтобы имеющиеся маски не перехватил кто-то другой.

За этими масками летала авиакомпания airBaltic, расходы на полет которой покрыла Национальная служба здравоохранения, взыскав эту сумму из договора с GP Nord.

Галерея: airBaltic доставила маски из Китая

Успех Lauma fabrics объясняется надежными партнерами в Китае. Как рассказал генеральный директор компании Эдийс Эглиньш, они достаточно быстро поняли, что не смогут сами сшить медицинские маски - они просто не пройдут сертификацию, но у них есть надежные партнеры во всем мире, в том числе в Китае, где компания нашла и закупила маски подходящего качества для нужд Латвии.

Галерея: Больница Страдиня получила медицинские маски

В начале апреля правительство передало централизованную закупку защитных средств Министерству обороны. Причина - у национальных вооруженных сил есть сеть складов по всей Латвии и армия сможет доставить маски в регионы. Тем более у Министерства есть опыт в объемных закупках.

По совету Национальной службы здравоохранения Министерство обороны уже заключило договора с двумя компаниями. Одна из них - зарегистрированная в Сингапуре Addi Trading - выполнила заказ на миллион масок.

Стоимость уже закупленных масок:

GP Nord - 55 центов;

Lauma Fabrics - 57 центов;

Saules aptieka - 66 центов;

ADDI Trading - 66 центов.

Портал Delfi обнаружил, что маски, поставляемые сингапурской компанией ADDI Trading, представляют собой медицинские маски низшего класса, которые не подходят для использования, например, в операционной. В то же время их цена выше, чем у GP Nord или Lauma Fabrics: 66 центов.

Служба здравоохранения говорит, что в качестве других масок - сомнений нет.

Как отмечает Nekā personīga, контактным лицом компании ADDI Trading был Артур Миглиниекс, совладелец компании Erst Finance. Другой акционер - Олаф Беркис, который пожертвовал партии Latvijas attīstībai значительные суммы.