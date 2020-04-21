Кремль в онлайн-осаде, а 15 тысяч военных после репетиций Парада Победы - на карантине

В этом выпуске:

Правозащитник: как протестовать, если нельзя выйти на улицу без пропуска.

15 тысяч военных в России на карантине после репетиций Парада Победы.

Онкобольные в Украине: без лекарств и операций из-за закрытых границ.

Нефть упала ниже нуля: прогноз эксперта по энергоресурсам

Кремль в онлайн-осаде: россияне требуют режима ЧС в Яндекс.картах - потому что больше негде.

Кремль взяли в онлайн-осаду. Протестующие оставили в интернет-картах сотни гневных комментариев о работе властей. Тем временем во Владикавказе судят за реальный протест - организаторов уже арестовали на два месяца.

Онкобольным в Украине не хватает импортных жизненно важных лекарств. Из-за пандемии отменены операции взрослых и детей, которые по плану должны были пройти в зарубежных клиниках. В стране их провести невозможно.

Европа признает ошибки и готовится преодолеть экономический кризис - власти некоторых стран потратят сотни миллиардов евро, чтобы дать безработным зарплаты, а бизнесу - беспроцентные кредиты.

Видео: ГЛАВНОЕ | 21.04.20

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