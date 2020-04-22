Коронакризис в Европе будет хуже мирового. Придется потратить триллионы евро, но проблема не в деньгах

Пандемия Covid-19 обойдется ЕС в триллионы евро, и они у 27 стран союза и общеевропейского правительства в Брюсселе либо есть, либо найдутся. Сложнее будет договориться между собой о том, как собрать и на что потратить эти деньги. Это долгий процесс даже в мирные годы, а сейчас время играет против стран ЕС, рассорившихся на почве вируса.

Способность помириться и согласовать антикризисный план определит не только глубину кризиса, но и место Европы в посткоронавирусном мире. Сделать это попытаются лидеры всех 27 стран на виртуальном саммите в четверг, 23 апреля. Они попробуют одобрить план пожарных мер стоимостью полтриллиона евро. Но это только начало. На восстановление потребуется намного больше. А значит, и споры будут жестче.

"Мировая экономика входит в рецессию, и европейская вместе с ней - однако в более глубокую. Странам еврозоны придется увеличить расходы на беспрецедентную сумму: триллион, полтора триллиона евро", - сказал вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос.

Ущерб будет зависеть от продолжительности карантина. Каждый месяц экономика сокращается на 2-3%, привел де Гиндос оценки международных финансовых организаций.

"Так что за полтора месяца мы упадем примерно на 5%. За три - вдвое существеннее", - сказал он.

По оценкам Еврокомиссии, общий размер заявленных странам ЕС антикризисных мер уже превысил 3 трлн евро. Правда, не все эти деньги выделены, а часть может так и остаться обещаниями, если лидеры 27 стран не найдут общий язык.

В 10 раз хуже предыдущего кризиса

По мнению Международного валютного фонда, мировая экономика в этом году погрузится в рецессию, сократившись на 3%, и даже если она резко восстановится в 2021 году, мир недосчитается примерно 9 трлн долларов из-за коронавируса.

При этом обвал в Евросоюзе (минус 7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира - Китай и вовсе избежит падения (+1,2%).

Предыдущий кризис в Европе - долговой, последовавший за мировым финансовым 2008-2009 годов - дает примерное представление о масштабах грядущего бедствия и предстоящих тратах на устранение его последствий.

В прошлый раз, 10 лет назад, почти полтриллиона евро ушло на спасение небольших стран: Греции (ее ВВП в 2009 году составлял 250 млрд евро), Португалии (175 млрд), Ирландии (170 млрд) и Кипра (20 млрд).

То есть на помощь им потребовались затраты, сопоставимые с общими размером их экономики.