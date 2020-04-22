Ср, 22.04.2020
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Спрос на доставку резко вырос: автоматы для посылок переполнены

Курьер. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В условиях, когда ради безопасности лучше избегать личных встреч, доставка товаров в посылочные автоматы переживает скачкообразный рост.

Увеличение популярности различных служб доставки прогнозировалось еще "в мирные времена", то есть до пандемии, и рынок планомерно к нему готовился, однако новая реальность привела к лавинообразному росту спроса на услуги доставки, пишет Latvijas avīze.

Получатели посылок рассказывают, что иногда курьерам приходится ждать около посылочных автоматов, пока человек выберет свою посылку и освободит место для следующей.

На вопрос, какие группы торговых предприятий после объявления чрезвычайного положения заключают договоры с курьерской почтой, председатель правления ООО DPD Latvija Янис Грантс ответил, что проще было бы перечислить те компании, которые не интересовались сотрудничеством.

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