Спрос на доставку резко вырос: автоматы для посылок переполнены

В условиях, когда ради безопасности лучше избегать личных встреч, доставка товаров в посылочные автоматы переживает скачкообразный рост.
Увеличение популярности различных служб доставки прогнозировалось еще "в мирные времена", то есть до пандемии, и рынок планомерно к нему готовился, однако новая реальность привела к лавинообразному росту спроса на услуги доставки, пишет Latvijas avīze.
Получатели посылок рассказывают, что иногда курьерам приходится ждать около посылочных автоматов, пока человек выберет свою посылку и освободит место для следующей.
На вопрос, какие группы торговых предприятий после объявления чрезвычайного положения заключают договоры с курьерской почтой, председатель правления ООО DPD Latvija Янис Грантс ответил, что проще было бы перечислить те компании, которые не интересовались сотрудничеством.
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