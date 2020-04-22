Сколько в Латвии в 2019 году заработали банки

С убытками в прошлом году работали четыре банка.

В 2019 году аудированная прибыль Swedbank составила 98,148 млн евро, что на 11,7% меньше, чем в 2018 году (111,193 млн евро).

Вторым по прибыли в прошлом году был SEB banka - 47,17 млн евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

На третьем месте банк Citadele - его прибыль в прошлом году составила 38,976 млн евро, что на 18% больше, чем в 2018 году.

С аудированной прибылью, которая превышает 10 млн евро, в 2019 году также работал Rietumu banka - 18,431 млн евро, что на 14,2% меньше, чем годом ранее.

С прибылью в прошлом году работал и филиал Luminor Bank в Латвии, но пока доступны только неаудированные данные.

Согласно данным Ассоциации финансовой отрасли, прибыль филиала Luminor в Латвии в 2019 году составила 11,487 млн евро, что в 3,8 раза меньше по сравнению с 2018 годом.

Также с прибылью в прошлом году работали Rigensis Bank - 7,077 млн евро (в 2 раза больше), LPB Bank - 6,378 млн евро (на 93,9% больше), BlueOrange Bank - 6,045 млн евро (на 17,9% меньше), Reģionālā investiciju banka - 2,997 млн евро (на 47,5% меньше), Signet Bank - 744 тыс. евро (в 4,4 раза больше).

Крупнейшие убытки в прошлом году были у PrivatBank - 6,9 млн евро, что на 5,7% больше 2018 года.

Убытки Industra Bank (ранее Meridian Trade Bank) составили 4,338 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Убытки Baltic International Bank выросли на 62,1% до 3,161 млн евро, убытки Expobank составили 757 тыс. евро по сравнению с прибылью годом ранее.