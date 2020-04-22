Covid-19 в России: число летальных исходов превысило 500. Среди умерших - врач

В минувшие сутки в России от Covid-19 умерли 57 человек. Большая часть смертей пришлась на Москву - там скончались 28 человек в возрасте от 30 до 93 лет. Как сообщает "Медуза", у большинства умерших были и другие заболевания.
В России от коронавируса скончались 513 человек, в Москве - 261. В минувшие сутки в стране проведено 109 тысяч тестов, 5236 оказались положительными.
По состоянию на 20 апреля в России число официально зарегистрированных случаев Covid-19 составляет 57 999. Выздоровели - 4420 человек.
Тем временем The Moscow Times сообщает, что в Москве скончался 56-летний уролог Максим Старинский. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Он работал в госпитале, в котором в начале апреля открылось отделение для больных Covid-19.
О смерти врача The Moscow Times рассказали две медсестры этого госпиталя. Женщины полагают, что медучреждение не было готово к приему пациентов с Covid-19. По их словам, на минувшей неделе коронавирус выявили у 64 сотрудников госпиталя, двое находятся в палатах интенсивной терапии.
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