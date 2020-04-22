Covid-19 в Детской больнице: после дезинфекции отделение возобновило работу

После того, как один из сотрудников 3-го хирургического отделения Детской больницы заболел Covid-19, в отделении проведена полная дезинфекция, и оно возобновило работу, сообщила представитель больницы Уна Греневица.
Дезинфекция проведена в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и практикой других больниц.
Работники, которые были на месте в момент обнаружения инфекции у их коллеги, сдали анализы и ждут результатов, а те, кто не был на работе, находятся в самоизоляции. Сейчас в отделении работают только те, кто не имел контакта с заболевшим, в том числе работники, ранее находившиеся в простое.
Представитель больницы добавила, что нехватки работников нет, так как есть достаточно специалистов, в том числе детских хирургов, которые могут замещать тех, кто находится на карантине и в самоизоляции.
Пациенты, которые в момент обнаружения инфекции находились в 3-м отделении, по-прежнему будут находиться в инфекционном отделении больницы. Однако хирургическое отделение может принимать новых пациентов.
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