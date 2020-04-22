За границей еще находятся 2400 латвийцев, которые хотят вернуться в страну

В первые сутки после объявления чрезвычайного положения на телефон консульского департамента поступило около 14 500 звонков. К 20 марта в консульском регистре зарегистрировались и дали о себе знать почти 4300 латвийцев, которые находились за рубежом и хотели вернуться в Латвию.

"По нашим подсчетам, в Латвию сейчас вернулись примерно 4500 человек. Хочу подчеркнуть, что регистрация не останавливались и возникают все новые ситуации, потому что есть люди, пропустившие предыдущие возможности вернуться", - подчеркнула Япиня.

Существенным фактором стало также продление чрезвычайного положения, ведь до этого часть находившихся за рубежом латвийцев была уверена в том, что пассажирское сообщение возобновится после 14 апреля. Когда находящиеся за рубежом латвийцы поняли, что этого не произойдет, они выразили желание вернуться в Латвию.

По подсчетам МИД, за рубежом сейчас находятся около 2400 латвийцев, которые связались с министерством через различные каналы и сообщили о желании вернуться в Латвию.

"На сегодняшний день имеется 298 лиц, которым нужно вернуться срочно. Это люди, отвечающие критериям оказания консульской помощи, то есть желающие вернуться в Латвию и не имеющие социального обеспечения за рубежом", - добавила Япиня.