Премьер Эстонии: открытие границ зависит от обстановки в соседних странах

По его словам, открытие границ с Латвией, Литвой и Финляндией зависит от ситуации с коронавирусом в этих странах.

"У нас с ними обязательно должна быть одинаковая эпидемиологическая обстановка", - сказал Ратас.

Что касается открытия границ со Швецией, то к этому нужно будет обязательно подойти иначе, поскольку там подход к коронавирусу отличался от подхода других стран.

"Жители Эстонии очень хорошо соблюдают ограничения. Снятие каждого ограничения не означает 100-процентное открытие. Безусловно и при смягчении ограничений сохранятся правило 2+2 и требование дезинфекции", - отметил он.