Премьер Эстонии: открытие границ зависит от обстановки в соседних странах

Открытие границ Эстонии во многом зависит и от обстановки в соседних странах, сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в телепередаче Terevisioon.
По его словам, открытие границ с Латвией, Литвой и Финляндией зависит от ситуации с коронавирусом в этих странах.
"У нас с ними обязательно должна быть одинаковая эпидемиологическая обстановка", - сказал Ратас.
Что касается открытия границ со Швецией, то к этому нужно будет обязательно подойти иначе, поскольку там подход к коронавирусу отличался от подхода других стран.
"Жители Эстонии очень хорошо соблюдают ограничения. Снятие каждого ограничения не означает 100-процентное открытие. Безусловно и при смягчении ограничений сохранятся правило 2+2 и требование дезинфекции", - отметил он.
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