Линкайтс: Rail Baltica будет сильным инструментом в преодолении экономического спада

Министр отметил, что благодаря работе всех трех стран Балтии на уровне как специалистов, так и правительств проект не остановился и в настоящий момент.

Постоянное финансирование ЕС обеспечивает проекту важный потенциал содействия экономической активности - на последующих фазах проекта будут созданы новые рабочие места, потребуются строительные материалы, элементы железной дороги и др. Это позитивно влияет на внутренний валовой продукт стран Балтии, сказал Линкайтс.

Также Rail Baltica обеспечивает финансовые потоки с другими странами ЕС благодаря заключенным с международными компаниями договорам о проектировании, строительстве и услугах экспертов.

В настоящее время в Латвии объявлен конкурс на строительство станции Rail Baltica в Рижском аэропорту, договор о ее постройке планируется заключить до конца года. Договор о проектировании и строительстве центрального железнодорожного узла подписан в мае 2019 года.