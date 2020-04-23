Сотрудники Lido в отчаянии - за работу в марте они получили лишь по 100 евро

"Мы ждали зарплату, а перед Пасхой вдруг узнали, что за период с 1 по 19 марта зарплату не получим. Мол, будет пособие за простой, а пока по 100 евро", - рассказала сотрудница общепита.

При этом сотрудники не понимают позицию компании, так как в этот период времени, пока еще не был объявлен режим чрезвычайной ситуации, многие работали с 8 утра и до 9 вечера.

"За эти 19 дней надо полностью платить, продажи шли - это та последняя зарплата, которую мы на самом деле заработали", - говорят они.

Член правления компании Lido Расмусс Петерсонс признал, что ситуация у компании сложная:

"Двери всех ресторанов Lido были закрыты 18 марта, сейчас мы ищем возможности и думаем над тем, каким образом заплатить работникам зарплаты за март. К сожалению, финансовое положение плачевно, принимая во внимание неопределенность будущего.

Сейчас мы смогли выплатить каждому только минимум. Мы действовали добросовестно и в соответствии с возможностями государственной помощи",

- заявил Петерсонс, подчеркнув, что рабочие места были по возможности сохранены, а те 663 сотрудника, которых компания не смогла обеспечить работой, получили пособия за простой.

Сейчас компания ищет внутренние средства, чтобы выплатить работникам остаток зарплат за отработанный в марте период. На данный момент работает производство Lido, а также открыты три магазина компании.

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