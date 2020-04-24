Ryanair не вернется в небо, если самолетам придется летать полупустыми

Согласно The Guardian, глава Ryanair Майкл О'Лири объявил, что бизнес-модель управляемой им компании фактически рухнет, если будут приняты требования по дистанцированию на рейсах Ryanair. Один из сценариев, о котором предстоит решить, - убрать сиденья в среднем ряду, и О'Лири называет эту идею идиотской.

Ирландская бюджетная авиакомпания получает прибыль, максимально заполняя рейсы - места продаются по низким ценам и позже можно купить различные привилегии, например, дополнительный багаж.

До сих пор эта бизнес-модель была очень прибыльной для компании, так как спрос на рейсы Ryanair всегда был высоким. Однако, если для обеспечения дистанцирования снять средний ряд сидений, это больше не позволит компании полностью заполнять рейсы и тем самым вызовет убытки.

О'Лири прокомментировал возможные изменения в гражданской авиации в среду, подчеркнув, что бизнес-модель Ryanair не подлежит никаким ограничениям.

Он был прямым в своих заявлениях, сообщив, "либо ирландское правительство (которое может наложить такие ограничения) заплатит за пустой средний ряд, либо мы просто не будем летать".

Авиакомпания, базирующаяся в Дублине, неоднократно заявляла, что ее бизнес-модель предусматривает полеты как можно чаще и максимально загружено. О'Лири отмечает, что получить прибыль с 66% заполнением рейсов будет невозможно.

"Даже если мы теоретически выполним такие условия, удаление среднего ряда не обеспечит никакого физического расстояния. Это идиотская идея, которой ничего не добьешься", - сказал О'Лири в интервью Financial Times.

Согласно прогнозам, кризис Covid-19 обойдется авиакомпаниям более чем в 280 миллиардов евро, которые они могли бы получить в качестве прибыли.

Представители Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили на этой неделе, что кризис Covid-19 потребует от авиакомпаний изменить свои бизнес-модели, хотя бы временно.

Одним из решений для уменьшения болезненных потерь является повышение стоимости авиабилетов как минимум на 50% или прекращение деятельности.

Между тем, другая бюджетная авиакомпания, easyJet, объявила, что готова ввести возможности физического дистанцирования, но это, безусловно, не будет долгосрочным решением.

О'Лири считает, что европейские авиалинии должны последовать примеру азиатских авиакомпаний и подумать о других мерах безопасности, таких как обязательство для пассажиров носить маски и измерение температуры в аэропортах.

Стоит отметить, что в прошлом году Ryanair перевез более 152 миллионов пассажиров, став самым активным перевозчиком в Европе. Это, в свою очередь, дает O'Лири некоторое влияние на всю индустрию коммерческой авиации.

Заглядывая в будущее, О'Лири занял более позитивную и оптимистичную позицию, нежели его конкуренты: он прогнозирует, что воздушное сообщение сможет вернуться к нормальному потоку пассажиров летом 2021 года, когда должна быть готова вакцина против Covid-19.

Многие авиакомпании, в том числе Ryanair, подвергались критике за отказ компенсировать пассажирам отмененные рейсы. Вместо этого эти деньги экономятся, чтобы помочь компаниям справиться с последствиями кризиса.