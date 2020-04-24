В Риге Covid-19 заболели воспитанники и работники детских садов

Covid-19 обнаружен в трех детских садах Риги и в двух школах, сообщило столичное самоуправление агентству LETA.
В связи с этим до 6 мая закрыты три детсада - Margrietiņa, 172-й и 88-й.
Рижская дума отмечает, что 14 апреля положительный тест на Covid-19 был у двух воспитанников детсада Margrietiņa.
21 апреля коронавирус обнаружен у одного технического сотрудника 172-го садика, а в четверг, 23 апреля - у технического работника 88-го садика.
В конце марта и начале апреля положительные тесты на Covid-19 были у трех работников Рижского Пушкинского лицея. Учебный процесс в лицее организован удаленно.
На этой неделе эпидемиологи сообщали о Covid-19 у технического работника Рижской основной школы "Ластадия", где учеба проходит в удаленном режиме, сотрудники в школу не приходят.
По состоянию на 24 апреля число случаев Covid-19 в Латвии составляет 784. Сообщается, что умер еще один пациент, пожилой человек с рядом хронических заболеваний.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!