В Риге Covid-19 заболели воспитанники и работники детских садов

В связи с этим до 6 мая закрыты три детсада - Margrietiņa, 172-й и 88-й.

Рижская дума отмечает, что 14 апреля положительный тест на Covid-19 был у двух воспитанников детсада Margrietiņa.

21 апреля коронавирус обнаружен у одного технического сотрудника 172-го садика, а в четверг, 23 апреля - у технического работника 88-го садика.

В конце марта и начале апреля положительные тесты на Covid-19 были у трех работников Рижского Пушкинского лицея. Учебный процесс в лицее организован удаленно.

На этой неделе эпидемиологи сообщали о Covid-19 у технического работника Рижской основной школы "Ластадия", где учеба проходит в удаленном режиме, сотрудники в школу не приходят.

По состоянию на 24 апреля число случаев Covid-19 в Латвии составляет 784. Сообщается, что умер еще один пациент, пожилой человек с рядом хронических заболеваний.