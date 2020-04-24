Пт, 24.04.2020
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Путин упростил процесс получения гражданства России

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin / AP

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который делает проще процесс получения гражданства РФ, сообщает "Медуза", 

Впредь иностранцы смогут получить гражданство России, не отказываясь от предыдущего. Граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины смогут получить российский паспорт без обязательного пятилетнего проживания на территории РФ. 

Стало проще получить гражданство и иностранцам, которые состоят в браке с россиянами или постоянно живут в России.

Также Путин подписал закон, освобождающий от уплаты пошлины в 3,5 тысячи рублей (42 евро) для жителей ДНР и ЛНР, подающих заявления о вступлении в российское гражданство.

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