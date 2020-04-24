Путин упростил процесс получения гражданства России

Впредь иностранцы смогут получить гражданство России, не отказываясь от предыдущего. Граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины смогут получить российский паспорт без обязательного пятилетнего проживания на территории РФ.

Стало проще получить гражданство и иностранцам, которые состоят в браке с россиянами или постоянно живут в России.

Также Путин подписал закон, освобождающий от уплаты пошлины в 3,5 тысячи рублей (42 евро) для жителей ДНР и ЛНР, подающих заявления о вступлении в российское гражданство.