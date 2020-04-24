Пособия за простой получат самозанятые с небольшим доходом от работы на неполную ставку

Чтобы пособия можно было выплачивать еще более широкому кругу самозанятых, в правила о пособиях за простой включена поправка, предусматривающая, что самозанятые, затронутые кризисом из-за Covid-19, могут претендовать на пособие,

если они работают на неполную ставку и получают меньше 430 евро в месяц.

Также пособия смогут получать самозанятые за педагогическую или творческую работу в государственном и муниципальном учреждении, получающие зарплату меньше минимальной, пенсионеры и самозанятые лица, имеющие работников.

Теперь претендовать на пособия за простой могут самозанятые, работающие на неполную ставку в частном и государственном секторе, если их доходы за последние шесть месяцев не превышали минимальной зарплаты - 430 евро.

На пособия могут претендовать физические лица, зарегистрированные как субъекты хозяйственной деятельности и платившие социальные взносы как самозанятые, являющиеся получателями гонораров, индивидуальными коммерсантами и плательщиками налога с микропредприятия.