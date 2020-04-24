Водитель заплатил за воскресный шашлык под "два пива" правами на все категории

Около 20:30 в прошлое воскресенье в Иецаве внимание муниципальной полиции привлек припаркованный на тихой улочке Opel. Несмотря на то, что водитель правила не нарушил, что-то показалось стражам порядка подозрительным, поэтому они решили с мужчиной поговорить.

"Когда подъехали, чтобы убедиться, все ли в порядке с водителем, он сказал, что да, но его поведение казалось немного подозрительным, так как он говорил, качая головой, а сигарета во рту была фильтром вперед", - рассказал начальник Иецавского участка Региональной муниципальной полиции Гундарс Дзенис.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Так как увиденное выглядело подозрительным, инспекторы решили вскоре вернуться и убедиться, что водитель не пил, и удержать его от езды. Однако план реализовать не удалось, так как Opel за это время уже отправился в путь. Машину догнали на следующем перекрестке, где полицейские попросили водителя остановиться.

Подозрения в опьянении стали лишь сильнее. Водитель утверждал, что вечером под шашлык выпил два пива, но полицейским сказанное показалось сомнительным. То, что опасения подтвердились, показал алкометр - более двух промилле.

На этом все не закончилось - когда ключи от машины и документы уже были у полицейских, пьяный шофер решил сбежать. Далеко он не убежал и был задержан. Не помогли и выкрики о том, что его "мочат". Таким образом, воскресные посиделки с шашлыком завершились для мужчины денежным штрафом и потерянными на долгое время правами, разрешавшими ему управлять автомобилями всех категорий.