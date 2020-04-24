В Юрмале за кражу задержаны шесть человек; ищут владельцев изъятых вещей

3 апреля полиция по подозрению в совершении этого преступления задержала шесть человек - двух мужчин 1974 года рождения, мужчин 1989, 1987 и 1980 годов рождения, а также женщину 1984 года рождения.

После задержания были проведены 16 обысков, во время которых была найдена часть украденных вещей, в том числе два угнанных автомобиля, которые вернули владельцам.

Двое лиц - мужчины 1974 года рождения, ранее уже многократно были судимы за преступления, направленные против собственности, поэтому суд применил к ним арест.

У задержанных обнаружены и другие, возможно, краденые вещи, поэтому полиция призывает жителей тщательно осмотреть фотографии и в случае обнаружения своей собственности звонить по номерам телефонов 67950375, 67086931, 26811122 или 110.

Фотографии изъятых вещей доступны здесь.