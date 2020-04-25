Тамара Глоба: в мае все изменится, особенно для представителей трех знаков Зодиака

При этом астролог отмечает, что представителям трех знаков Зодиака удастся в мае справиться со всеми страхами и обрести уверенность, чтобы двигаться вперед к намеченным целям. Этим людям помогут сами звезды, даже если у них сейчас совершенно пусто в кармане, они борются из последних сил или потерялись и не знают, что им нужно и что делать.

Весы

Тамара Глоба уверена, что май принесет много счастливых перемен Весам, у которых начнется совсем другая жизнь. Что касается материальной стороны, то

в этом плане все не просто наладится, а появятся еще и свободные деньги, которые можно будет тратить в свое удовольствие и без зазрения совести.

Наладится и личная жизнь - близкие станут еще более близки, а в сердце поселятся надежда, радость и покой. Май оправдает все надежды Весов, а невзгоды останутся позади.

Рыбы

Вторыми в списке супервезунчиков, по прогнозу Тамары Глобы, окажутся Рыбы. Представители этого знака сбросят с плеч груз проблем к середине мая.

Звезды будут улыбаться им, суля успех во всех сферах жизни. Астролог уверена, что для Рыб просто начнется лучшая жизнь.

Одинокие Рыбы смогут воспользоваться шансом на большое личное счастье, а в личной жизни занятых грядут большие и счастливые перемены.

Перед сном стоит думать о своих мечтах, так возрастет шанс на их исполнение к середине мая.

Дева

К концу мая начнет отчаянно везти и Девам. Астролог уверена, что к этому времени они смогут преодолеть все преграды на своем пути. Долги и кредиты канут в Лету, а ипотеку удастся быстро и легко закрыть.

Представителей данного знака зодиакального круга ожидает по-настоящему счастливый период, который заставит их забыть о своих печалях.

Жизнь сама собой разложится по полочкам, обещает астролог.