Daily Mail: Сицилия покроет туристам расходы на перелет и гостиницу

По сообщению Daily Mail, власти Сицилии готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения.

Также отмечается, что туристы смогут получить бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.

Купоны с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily.

Daily Mail пишет, что Сицилия готова потратить на реализацию этой программы 50 млн евро, в то время потери туристической отрасли в марте и апреле составили 1 миллиард евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм. Страна начинает искать методы перезапуска отрасли после поэтапной отмены карантина, которой будет дан старт 4 мая. Среди предложенных мер - дистанцирование на пляжах, пишет Интерфакс.

На данный момент во всей Италии зарегистрировано почти 190 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25,5 тыс. человек скончались.