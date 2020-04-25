Daily Mail: Сицилия покроет туристам расходы на перелет и гостиницу

Власти Сицилии намерены оплатить туристам половину стоимости билетов и покрыть часть расходов на гостиницу. Такие меры предусмотрены в разработанной стратегии по восстановлению туризма по окончанию пандемии Covid-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.
По сообщению Daily Mail, власти Сицилии готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения.
Также отмечается, что туристы смогут получить бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.
Купоны с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily.
Daily Mail пишет, что Сицилия готова потратить на реализацию этой программы 50 млн евро, в то время потери туристической отрасли в марте и апреле составили 1 миллиард евро.
В Италии 13% ВВП приходится на туризм. Страна начинает искать методы перезапуска отрасли после поэтапной отмены карантина, которой будет дан старт 4 мая. Среди предложенных мер - дистанцирование на пляжах, пишет Интерфакс.
На данный момент во всей Италии зарегистрировано почти 190 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25,5 тыс. человек скончались.
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