Сб, 25.04.2020
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Daily Mail: Сицилия покроет туристам расходы на перелет и гостиницу

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ФОТО: Pixabay

Власти Сицилии намерены оплатить туристам половину стоимости билетов и покрыть часть расходов на гостиницу. Такие меры предусмотрены в разработанной стратегии по восстановлению туризма по окончанию пандемии Covid-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

По сообщению Daily Mail, власти Сицилии готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения.

Также отмечается, что туристы смогут получить бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.

Купоны с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily.

Daily Mail пишет, что Сицилия готова потратить на реализацию этой программы 50 млн евро, в то время потери туристической отрасли в марте и апреле составили 1 миллиард евро. 

В Италии 13% ВВП приходится на туризм. Страна начинает искать методы перезапуска отрасли после поэтапной отмены карантина, которой будет дан старт 4 мая. Среди предложенных мер - дистанцирование на пляжах, пишет Интерфакс. 

На данный момент во всей  Италии зарегистрировано почти 190 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25,5 тыс. человек скончались.

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