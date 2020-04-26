Стоит ли ждать падения цен? Эксперты о том, как пандемию переживает рынок недвижимости

"Покупатели есть, но они более осторожны и ждут. Никому не ясно, когда закончится чрезвычайная ситуация и будет ли еще большая вспышка коронавируса Covid-19", - так ситуацию комментирует представитель Ober-Haus Real Estate Latvia Кристине Дубане.

Представитель компании поясняет, что ограничения, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, никем не планировались, поэтому вполне логично, что некоторые покупатели ждут и пытаются понять ситуацию.

Специалист признает, что в настоящее время много потенциальных покупателей ждут предложений "кризисной цены".

"В сегменте новых проектов из-за того, что процесс идет не так быстро, заметного отсева покупателей не наблюдается. Больше это касается серийных проектов", - говорит представитель Arco Real Estate Марис Лаукалейс.

Есть две причины для данной тенденции.

Прежде всего, нынешние владельцы квартир боятся пускать незнакомцев в свои дома, чтобы показать имущество. Во-вторых, некоторые покупатели ждут, как эта ситуация будет развиваться и как это отразится на ценах.

Если сравнить количество сделок в марте прошлого года с этим годом, когда в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации, согласно данным Земельной книги, их стало на 10-15% меньше. Однако эксперты подчеркивают, что более четкую картину можно будет оценить только через полгода или даже год.

Говоря о ценах, эксперты отмечают, что пока они сохраняются на прежнем уровне.

"Мы заметим падение цен на недвижимость только через три месяца - тогда влияние пандемии на рынок станет более очевидным. Надо сказать, что быстрее всего мы увидим эти изменения на рынке серийных квартир, потому что этот сегмент рынка отслеживается каждый месяц. В свою очередь, о новых проектах и частных домах можно будет судить только через полгода", - поясняет Лаукалейс.

Что касается активности покупателей, интерес к жилью на латвийском рынке недвижимости сохраняется, но, учитывая текущую ситуацию, хватает тех, кто торгуется по цене.

"Есть покупатели, которые надеются купить недвижимость по кризисным ценам - со скидкой до 50%", - рассказывает Кристине Дубане.

То, что люди торгуются, можно наблюдать как в социальных сетях, так и исходя из слов агентов по недвижимости, однако дешевое жилье придется подождать.

"Желание требовать более низкой цены сейчас особенно актуально, но всегда следует помнить, что продавец должен чувствовать необходимость снизить цену. Эта необходимость или согласие снизить цену зависит от того, насколько поджимают обстоятельства. Так как банки уже заявили, что отложат или допустят сокращение платежей по кредитам, то условия для продавцов, вероятно, в ближайшие месяцы не будут поджимающими", - поясняет Лаукалейс, добавляя, что арендная плата и арендные платежи из-за пандемии значительно сократились.