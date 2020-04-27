Фото ⟩ "Просим у вас прощения": в Испании детям разрешили выйти на улицу

"Для вас это было совсем не легко, поэтому мы просим у вам прощения", - заявил в конце минувшей недели вице-премьер страны Пабло Иглесиас.

В свою очередь более маленьким детям было разрешено выйти на улицу на час.

Естественно, дети этой возможностью воспользовались незамедлительно, о чем наглядно свидетельствуют фотографии.

Галерея: В Испании детям разрешили выйти на улицу