Фото ⟩ "Просим у вас прощения": в Испании детям разрешили выйти на улицу

Власти Испании ослабляют одну из самых строгих мер карантина в Европе. С 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу - без ограничений. Правительство официально извинилось перед детьми за введенные ранее ограничения.
"Для вас это было совсем не легко, поэтому мы просим у вам прощения", - заявил в конце минувшей недели вице-премьер страны Пабло Иглесиас.
В свою очередь более маленьким детям было разрешено выйти на улицу на час.
Естественно, дети этой возможностью воспользовались незамедлительно, о чем наглядно свидетельствуют фотографии.
Галерея: В Испании детям разрешили выйти на улицу
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