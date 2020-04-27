С начала апреля статус безработных предоставлен более 10 000 жителей

С прошлой пятницы число безработных в стране увеличилось на 324 человека.

С начала апреля статус безработных предоставлен 10 143 жителям, общее число не имеющих работы латвийцев составляет 71 670 человек.

С 23 апреля, когда в NVA было доступно 17 626 вакансий, их число сократилось до 17 503.

В то же время все еще поступают объявления о новых вакансиях - в апреле в агентстве были зарегистрированы 3573 новых вакансии.

Неизменным остается полученное NVA количество извещений о коллективных увольнениях - на данный момент их подали 32 работодателя, которые заявили о намерении уволить 4702 человек.

Как сообщалось, в конце марта уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,8% экономически активного населения, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в феврале.

В конце марта в NVA было зарегистрировано 61 926 безработных, что на 3679 человек больше, чем в феврале.