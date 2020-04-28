Россия: кто и как наживается на закупках для борьбы с эпидемией

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Власти Самарской области планируют в ближайшее время закупить 299 аппаратов ИВЛ для местных больниц. В условиях эпидемии коронавируса российские регионы спешно приобретают аппараты вентиляции легких и средства защиты для медиков и пациентов. Иногда - у единственного поставщика.

Так, Минздрав Дагестана заключил договор с индивидуальным предпринимателем, который по информации волонтеров RAVEN, является риэлтором из Подмосковья и с медицинским оборудованием никак не связан.

Оказалось, что закупочная цена аппаратов у этого предпринимателя - почти в два раза выше рыночной - вместо 18 000 долларов - 40 000 долларов за один аппарат.

Однако такая ситуация наблюдается не только в Дагестане и не только в связи с аппаратами ИВЛ. Подробности смотрите в передаче:

Видео: ГЛАВНОЕ | 28.04.20

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