Ср, 29.04.2020
В обществе постепенно появляется осознание того, что каким-то образом придется учиться уживаться с Covid-19, поскольку болезнь так быстро не исчезнет. Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Греция начнет отменять ограничения из-за Covid-19

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

На следующей неделе Греция начнет постепенно отменять введенные из-за Covid-19 ограничения, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. 

Премьер сообщил, что введенные ограничения будут сняты поэтапно.

Начиная с 4 мая жители смогут выходить из дома без ограничений. В этот же день работу смогут начать парикмахерский, магазины электротоваров и книжные магазины, сообщает DPA.

Ученики выпускного класса средней школы вернутся к занятиям 11 мая. 

После этого постепенно начнут открываться большие магазины и торговые центры, а в школы вернутся ученики всех классов. 

В июне работу восстановят гостиницы.

По данным Университета Джона Хопкинса, по сравнению с другими странами ЕС, в Греции низкая смертность от Covid-19: на 100 тысяч жителей - 1,27 смертей. По данным на wordometers.info, в Греции зарегистрировано 2566 случаев Covid-19. 

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