Греция начнет отменять ограничения из-за Covid-19

На следующей неделе Греция начнет постепенно отменять введенные из-за Covid-19 ограничения, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Премьер сообщил, что введенные ограничения будут сняты поэтапно.
Начиная с 4 мая жители смогут выходить из дома без ограничений. В этот же день работу смогут начать парикмахерский, магазины электротоваров и книжные магазины, сообщает DPA.
Ученики выпускного класса средней школы вернутся к занятиям 11 мая.
После этого постепенно начнут открываться большие магазины и торговые центры, а в школы вернутся ученики всех классов.
В июне работу восстановят гостиницы.
По данным Университета Джона Хопкинса, по сравнению с другими странами ЕС, в Греции низкая смертность от Covid-19: на 100 тысяч жителей - 1,27 смертей. По данным на wordometers.info, в Греции зарегистрировано 2566 случаев Covid-19.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!