Греция начнет отменять ограничения из-за Covid-19

Премьер сообщил, что введенные ограничения будут сняты поэтапно.

Начиная с 4 мая жители смогут выходить из дома без ограничений. В этот же день работу смогут начать парикмахерский, магазины электротоваров и книжные магазины, сообщает DPA.

Ученики выпускного класса средней школы вернутся к занятиям 11 мая.

После этого постепенно начнут открываться большие магазины и торговые центры, а в школы вернутся ученики всех классов.

В июне работу восстановят гостиницы.

По данным Университета Джона Хопкинса, по сравнению с другими странами ЕС, в Греции низкая смертность от Covid-19: на 100 тысяч жителей - 1,27 смертей. По данным на wordometers.info, в Греции зарегистрировано 2566 случаев Covid-19.