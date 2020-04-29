Covid-19 у соседей: В Таллинне, возможно, пройден пик; в России больны сотни беременных

Эстония: никто не умер

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1677 тестов на Covid-19, сообщил департамент здоровья. Девять были положительными. Всего в Эстонии на данный момент сделано 51 188 первичных тестов, из них 1666 тестов (3,3%) дали позитивный результат. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 50 человек.

Медицинский руководитель кризисного штаба департамента здоровья доктор Аркадий Попов сказал в среду, что в Таллинне пик заболеваемости Covid-19 пройден, пишет LETA.

"Если на прошлой неделе серьезное беспокойство было связано с кривыми заболеваемости, то на данный момент можно отметить определенную позитивную динамику", - сказал Попов на пресс-конференции горуправы Таллинна и добавил, что пик заболеваемости в столице пришелся на период 16-20 апреля.

Попов отметил, что в Таллинне коронавирусом заражен один человек из 3000.

"Таким образом, существует вероятность в 0,003 процента, что мы встретим человека с вирусом", - сказал он.

Сейчас в Таллинне 140 зараженных коронавирусом, за которыми наблюдают эпидемиологи. Кроме того, 175 человек также находятся под наблюдением в качестве близко контактировавших.

Попов подчеркнул, что картина пока ни в коем случае не является идеальной и нужно по-прежнему серьезно заниматься проблемой. "Что касается мероприятий и определенных послаблений, которые планируются, я прошу руководствоваться здравым смыслом. Если тренеры хотят проводить тренировки на свежем воздухе, нужно выбирать такие зоны для занятия спортом, которые не поощряют распространение вируса", - сказал Попов.

Литва: 31 случай

В Литве подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заболевших составляет 1375 человек, сообщил в среду Минздрав Литвы. В настоящее время вирусом Covid-19 больны 767 человек, скончались - 45, выздоровели 563 человека. Во вторник в лабораториях Литвы были исследованы 6 392 пробы на коронавирус, общее количество тестов - 118 201.

Россия: почти 100 тысяч случаев

В минувшие сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай Covid-19, что на 570 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных составляет 99 399 человек, сообщает "Медуза". За минувшие сутки умерли еще 108 пациентов с Covid-19, в общей сложности с начала пандемии в России скончались 972 человека.

РИА "Новости" сообщает, что почти 400 беременных россиянок заражены коронавирусом, 276 из них находятся в Москве.

Также отмечается, что в РФ заразилось 0,07% населения, а скончалось - 0,0007%. В первой десятке стран по числу заболевших это соотношение меньше только у Китая - 0,01% и 0,0003% соответственно. Такие подсчеты сделало РИА "Новости", исходя из данных ООН.

Беларусь

Обновленных данных за минувшие сутки по Беларуси нет. На данный момент в стране официально зарегистрировано 12 208 случаев Covid-19. За все время скончались 79 человек.