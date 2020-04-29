Пес Дарвин нашел под Кандавой тысячи контрабандных сигарет

Сотрудники Тукумского участка полиции, усиленно работая в сфере предотвращения оборота нелегальных акцизных товаров, в рамках административного делопроизводство проверили квартиру и сельскую собственность в Кандавском крае.

Благодаря служебному псу Дарвину были обнаружены и изъяты тщательно спрятанные 9860 сигарет без латвийских акцизных марок.

Стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства дела и напоминают, что за такое нарушение закона физическим лицам грозит штраф от 70 до 700 евро, а юридическим - от 70 до 7100 евро, с конфискацией товара или без нее.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию, полиция продолжает работать в сфере предотвращения оборота нелегальных акцизных товаров и призывает жителей сообщать о перемещении, торговле или хранении таких товаров, позвонив по номеру 110", - заявила старший специалист управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.