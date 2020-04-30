Рига может "разогреть" экономику на 337 млн евро

Общая сумма инвестиций, которой Рига может принять участие в разогреве экономики уже в ближайшее время, составляет около 337 млн евро, сообщили RUS.TVNET в самоуправлении.

Инвестиции необходимы в таких сферах, как энергоэффективность и мобильность – примерно 214 млн евро. Они включают, например, комплексные меры по улучшению энергоэффективности дошкольных учебных учреждений. В сфере мобильности планируется построить недостающий участок Восточной магистрали от ул. Виеталвас до ул. Иерикю и реализовать отдельные проекты, направленные на развитие велоинфраструктуры (например, велодорога Центр - Зиепниеккалнс).

Инвестиции в размере 96 млн евро также необходимы в сфере городской среды, что одновременно обеспечит создание новых рабочих мест и доступность образовательных и культурных услуг. Например, реконструкция парка Алдарис в районе Саркандаугавы и строительство променада на ул. Мукусалас, что станет значительным вкладов в улучшение городской среды.

В предыдущие годы Рижское самоуправление в соответствии с приоритетами, перечисленными в документах планирования, обеспечивало разработку технической документации.

Таким образом, если бы самоуправлению было предоставлено необходимое финансирование, уже в ближайшие месяцы можно начать строительство нескольких важных объектов, что способствовало бы более быстрому выходу из социально-экономического кризиса, спровоцированного Covid-19, и вместе с тем поспособствовало улучшению муниципальной инфраструктуры.

Меры по стимулированию экономики будут иметь большое значение и этой зимой, и весной 2021 года, поэтому инвестиции необходимы большим проектам в транспортной сфере.

Самоуправление также поднимает вопрос о предоставлении финансирования на разработку строительного проекта и строительства объектов и инфраструктуры, связанных с Rail Baltica. В настоящее время ведется активная разработка локальной планировки Rail Baltica, в рамках которой выявляются дополнительные работы, которые необходимо провести, но которые не вписываются в проект и в размер финансирования, хотя функционально связаны с реализацией сценария полноценного развития проекта Rail Baltica и его функционированием в городе. Реализацию этих объектов необходимо вести одновременно со строительством основной трассы Rail Baltica, поэтому разработку строительного проекта надо начинать уже в ближайшее время.