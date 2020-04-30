В Добеле мальчики обокрали квартиру. Их добычей стала стеклянная банка с деньгами

Несовершеннолетние юноши в волости Ауру Добельского края обокрали квартиру: их добычей стала стеклянная банка с 1600 евро.
Представитель Госполиции Даце Калниня рассказала, что подростки пробрались в квартиру, не повредив дверной замок. Когда в полицию поступила информация о краже, ее сотрудники почти сразу же задержали двух подростков - мальчиков 13 и 16 лет, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции. Отмечается, что 16-летний юноша уже имеет судимость за кражу.
Подростки в краже признались.
Старшего - арестовали. Относительно 13-летнего мальчика будет принято решение о принудительных воспитательных мерах.
По факту заведено уголовное дело по 3-й части 175-й статьи Уголовного закона - за кражу из квартиры. Предусмотренное наказание - тюремное заключение сроком до пяти лет, краткосрочное заключение, принудительные работы или денежный штраф.
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