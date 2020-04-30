В Добеле мальчики обокрали квартиру. Их добычей стала стеклянная банка с деньгами

Представитель Госполиции Даце Калниня рассказала, что подростки пробрались в квартиру, не повредив дверной замок. Когда в полицию поступила информация о краже, ее сотрудники почти сразу же задержали двух подростков - мальчиков 13 и 16 лет, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции. Отмечается, что 16-летний юноша уже имеет судимость за кражу.