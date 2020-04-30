Чт, 30.04.2020
Лето нам дано для подготовки, чтобы осенью мы были приспособлены и могли уживаться с Covid-19 более продолжительное время министр здравоохранения Илзе Винькеле

В Добеле мальчики обокрали квартиру. Их добычей стала стеклянная банка с деньгами

Иллюстрация

ФОТО: pexels.com

Несовершеннолетние юноши в волости Ауру Добельского края обокрали квартиру: их добычей стала стеклянная банка с 1600 евро. 

Представитель Госполиции Даце Калниня рассказала, что подростки пробрались в квартиру, не повредив дверной замок. Когда в полицию поступила информация о краже, ее сотрудники почти сразу же задержали двух подростков - мальчиков 13 и 16 лет, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции. Отмечается, что 16-летний юноша уже имеет судимость за кражу. 

Подростки в краже признались.

Старшего - арестовали. Относительно 13-летнего мальчика будет принято решение о принудительных воспитательных мерах. 

По факту заведено уголовное дело по 3-й части 175-й статьи Уголовного закона - за кражу из квартиры. Предусмотренное наказание - тюремное заключение сроком до пяти лет, краткосрочное заключение, принудительные работы или денежный штраф. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ